Verdensmester åbner fransk fest i stort kaos

Sådan kan 1. etape af årets Tour de France kort opsummeres, efter at verdensmesteren, hjemmebanedarlingen Julian Alaphilippe, hentede en fantastisk etapesejr og blev første mand i den gule førertrøje.

- Jeg kørte bare, alt hvad jeg kunne. Det gjorde ondt, og jeg led, men jeg er lykkelig. Jeg kan næsten ikke beskrive det, lød det fra den nybagte far.

Det er fjerde år i træk, han får mindst én etapesejr, og det er tredje år i træk, han kommer til at køre i den gule trøje.

Sejren vakte også jubel hos hans danske holdkammerater, Michael Mørkøv og Kasper Asgreen. Førstnævnte var ikke overrasket over, at Alaphilippe havde styrken til at gøre arbejdet færdigt.

- Med en mand som Julian, der er i topform, og en afslutning som denne, så gjaldt det om at satse alt på ham, sagde Michael Mørkøv efter etapen til TV2 Sport.

Inden den franske puncheur viste regnbuetrikoten frem på flotteste vis, bød etapen dog på et par voldsomme styrt, der skæmmede åbningsetapen.

Jasha Sütterlin fra DSM blev første mand til at udgå, men mange var i asfalten. Begge styrt skete langt fremme og trak omkring halvdelen af feltet ned.

Som den uskrevne tradition byder, kæmpede de mindre hold fra start om at ramme etapens udbrud.

Seks mand fra de mindre hold endte med at slippe væk, men interessenterne i feltet var for mange. Udbruddet blev holdt i et jerngreb.

Både de bedst klatrende sprintere og de dygtigste puncheurs øjnede chancen for en etapesejr og gul trøje for enden af den tre kilometer lange finalebakke.

Det betød, at de seks mand i front aldrig nåede over fire minutters forspring. Den kommende gule trøje skulle ikke findes blandt dem.

End ikke et kæmpe styrt i feltet med omkring 46 kilometer igen, da Tony Martin ramte en uopmærksom tilskuers skilt, kunne ændre på det faktum.

Kun Ide Schelling var tilbage fra udbruddet på det tidspunkt. Han fik lidt længere snor på grund af styrtet, hvor blandt andre Mads Pedersen var nede.

Schelling blev hentet langt fra mål, men ingen forsøgte sig igen. Alle vidste, at der var for mange hold, som ville køre dem ind.

Otte kilometer fra mål ramte endnu et kæmpe styrt langt fremme i feltet i høj fart. Blandt andre Chris Froome så meget medtaget ud, men han kom i mål sammen med danske Mads Pedersen.

Kort inde på den afsluttende tre kilometer lange bakke lancerede Alaphilippe et uimodståeligt og forrygende angreb.

- Jeg var nødt til gøre finalen hård fra start, men jeg lavede faktisk angrebet for at eliminere sprinterne. Jeg vidste ikke, hvor stærke de andre var, forklarede Quick-Step-stjernen efter sin triumf.

Ingen reagerede prompte, og selv om flere store navne fra det decimerede felt forsøgte at komme op, var franskmanden for stærk.

Michael Matthews og Primoz Roglic kom ind på de næste pladser otte sekunder efter vinderen.

For Team Ineos blev det en dyr start i forhold til at holde fire mand fremme i klassementet. Både Richie Porte og Tao Geoghegan Hart tabte flere minutter.