Verdensforbund præsenterer udendørs badminton

Badminton spilles normalt inde i en hal langt væk fra generende vind, men nu vil Det Internationale Badmintonforbund (BWF) have spillet udendørs.

Mandag lancerede BWF derfor AirBadminton som en udendørs sportsaktivitet i forsøget på at få endnu flere mennesker til at stifte bekendtskab med sporten.

Den danske BWF-præsident, Poul-Erik Høyer, stod i spidsen for lanceringen mandag, og han ser store muligheder i at gøre det muligt at spille badminton ude i det fri med en specialudviklet fjerbold.

- Det er vigtigt for badminton. Strategisk vil AirBadminton hjælpe os til at nå vores mål om, at så mange mennesker, som det er muligt, får en badmintonketsjer i hånden.

- Når de fleste menneskers første bekendtskab med badminton kan komme udendørs, så gør vi det nemmere for alle at få adgang til sporten.

- I fremtiden ser vi AirBadminton som en spændende version af sporten, og helt overordnet er målet at inspirere flere mennesker til at spille badminton flere steder, siger Poul-Erik Høyer ifølge Reuters.

BWF har i fem år arbejdet på at fremstille en speciel fjerbold, der er mere stabil og holdbar. Dermed egner den sig til at blive brugt ude, så man kan spille badminton, selv om der er vind.

Det betyder, at man i fremtiden vil kunne spille badminton i haver, i parker og på stranden på en måde, der minder om almindelig badminton.

Ved lanceringen af AirBadminton mandag bekræftede BWF, at der arbejdes på at massefremstille den nye fjerbold i jagten på at gøre spillet populært og anvendeligt for alle.