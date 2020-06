Verdensetteren McIlroy er tryg inden PGA-genstart

Ingen tilskuere, handsker, ansigtsmasker, social distance, coronatest og temperaturmåling er nogle af de tiltag, der skal gøre det sikkert for golfspillerne at komme tilbage på touren.

Den nordiske verdensetter, Rory McIlroy, føler sig tryg inden genstarten.

- Det føles meget sikkert. Alt på banen og alle tiltag får os til at føle os meget sikre.

- Der er desinficeringsmidler overalt, så jeg føler mig sikker, og jeg vil sige, at alle andre har det på samme måde, siger Rory McIlroy.

Han føler godt rustet spillemæssigt, inden det igen går løs.

- Jeg har savnet at være i konkurrence og har holdt mig varm ved at spille med topkvalitetsspillere for at kunne måle mig med dem.

- Jeg føler, at mit spil er ret skarpt. Jeg er så skarp, som jeg kan være lige nu, men de første dage af turneringen bliver den reelle test. Der vil jeg blive en del klogere, vurderer McIlroy.

Han ser turneringen som en stor mulighed for golfsporten i en tid, hvor der ikke afvikles meget anden sport.

- Det bliver en vigtig uge. Golfsporten vil være i centrum af hele sportsverdenen. Folk savner at se noget sport, hvor de ikke kender resultatet på forhånd, siger McIlroy.

Han regner dog også med en lidt underlig atmosfære, når der ikke er tilskuere til stede på banen.

- Det bliver lidt uhyggeligt, at ingen klapper eller giver feedback, når du laver et godt slag, men det er vilkårene, som vi kommer til at spille under, i den nærmeste fremtid, lyder det fra nordireren.

Stort set hele verdensranglistens top-10 stiller til start i turneringen, der ikke har dansk islæt.