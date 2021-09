Verdensetter sender flot fightende Tauson ud af US Open

Det blev dog ikke til et sæt til Tauson, der måtte nøjes med at være lige ved og næsten.

Tauson var massiv underdog i opgøret, der også startede med et suverænt serveparti af Barty.

Danskeren kom også bagud 0-40 i sit førsteparti, men kæmpede sig flot tilbage og afværgede hele ni breakbolde, inden hun måtte give fortabt på den tiende.

Efter endnu et par suveræne servepartier og et break stod den 5-0 til australieren til tydelig frustration for Tauson, der lavede for mange uprovokerede fejl til at hamle op med Barty.

I sjette parti fightede og spillede en aggressiv Tauson sig omsider til et point, men den godt servende Barty lukkede kort efter sættet ned.

Andet sæt åbnede med et break til Barty, men så vågnede Tauson op og pressede Barty til at lave flere fejl. Det gav et break til 1-1, og siden holdt Tauson også serv og bragte sig foran 2-1.

Barty udlignede til 2-2 i egen serv, og så fulgte et af kampens bedste partier, hvor begge spillere leverede flere vinderslag. Tauson var dog skarpest og bragte sig på 3-2.

Desværre for danskeren sluttede den gode periode her. Barty fandt sig selv, leverede serveesser på stribe og tog tre hurtige partier samt en matchbold i Tausons serv ved stillingen 5-3.

Tauson afværgede dog nederlaget og sendte herefter Barty på glatis i stjernens serv med flere flotte vindere. Danskeren udlignede til 5-5, men igen skiftede momentum.

Barty brød Tauson, og selv om Tauson stod godt i mod, servede australieren også kampen hjem.

Tauson var debutant ved US Open, men det var hendes fjerde optræden i i grandslam-turnering. Og anden runde er en tangering af hendes tidligere bedste resultat fra French Open i sommer.

Barty har et anderledes omfangsrigt cv, der tæller 13 turneringssejre - heraf to grandslam-triumfer. Hun vandt i 2019 French Open, og tidligere i 2021 gik hun hele vejen i Wimbledon.

Barty møder i tredje runde vinderen af et opgør mellem amerikanske Shelby Rogers og rumænske Sorana Cîrstea.

Natten til onsdag dansk tid tabte ligeledes 18-årige Holger Rune hos mændene til verdensetteren Novak Djokovic i første runde af US Open. Det skete med cifrene 1-6, 7-6, 2-6, 1-6. Det var Holger Runes grand slam-debut.