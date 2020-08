Verdens nummer tre satser på oprejsning ved US Open

Verdens nummer tre hos tennisherrerne, Dominic Thiem, tror på, at han kan få oprejsning ved grand slam-turneringen US Open i New York.

Østrigeren fik en mareridtsagtig optakt til US Open, der begynder mandag, da han i sidste uge overraskende tabte sin første kamp ved turneringen Western & Southern Open.

Men Thiem satser på, at det resultat var en enlig svale.

- Sådan nogle ting sker. Jeg havde ikke min bedste dag. Det var derfor, resultatet blev sådan, siger Dominic Thiem og tilføjer:

- Jeg kender min styrke. Jeg ved, at tingene hurtigt kan ændre sig. Så jeg håber at gøre det bedre ved US Open.

Ligesom flere andre spillere ved turneringen er han blevet i New York siden nederlaget i en form for boble for at mindske risikoen for smittespredning ved US Open.

Det har ifølge ham gjort det sværere at ryste nederlaget af sig.

- Normalt hvis du taber, så hopper du på et fly og tager til et andet sted. Det gør det lettere at glemme, siger han.

- Her er du fanget det samme sted i meget lang tid, så det er ikke nemt at glemme nederlaget og tænke på andre ting.

Den 26-årige østriger er andenseedet til US Open, og han forventes at blive den største udfordrer til verdensetteren, Novak Djokovic.

Serberen slog tidligere på året Thiem i fem medrivende sæt ved finalen i Australian Open.

Årets udgave af US Open bliver spillet uden tilskuere på grund af coronapandemien.

Netop coronapandemien har fået flere spillere til at melde afbud til turneringen. Heriblandt sidste års vinder, Rafael Nadal.