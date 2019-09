Verdens hurtigste vil tættere på Usain Bolts rekord

- Det er en utrolig tid, det er personlig rekord for mig. Men "sky is the limit", jeg synes stadigvæk, at jeg har mange ting, som jeg kan arbejde på at forbedre. Derfor tror jeg, at jeg kan være endnu hurtigere, siger Coleman ifølge AFP.

Han skal skære yderligere 0,18 sekunder af sin tid for at kunne matche jamaicaneren Usain Bolts verdensrekord på 9,58 sekunder.

VM-guldet er den foreløbige på Christian Colemans karriere. Men det var kun en teknikalitet, der gjorde, at han overhovedet fik lov til at starte. Han undgik nemlig en truende dopingkarantæne op til VM.

Tre gange inden for et år blev han taget i ikke at have oplyst korrekte whereabouts, så han kunne dopingtestes, og det er at regne for en dopingforseelse.

Men en teknikalitet i dopinglovgivningen, som forventes ændret i 2021, gør, at Coleman slipper for en dopingsag.

Hans første whereabout-forseelse skete 6. juni 2018. De to næste blev registret 16. januar 2019 og 26. april 2019. Altså tre gange inden for et år.

Men ifølge reglerne for dopingtest skulle den første forseelse fra 6. juni 2018 tilbagedateres til den første dag i det pågældende kvartal, som var 1. april. Dermed kom den tredje forseelse ikke inden for de 12 måneder.

Verdensmester Coleman er irriteret over, at sagen stadig hænger over hans hoved, selv om den ikke får noget efterspil.

- Folk tænker, hvad de har lyst til. Jeg kan ikke bruge meget tid på at forklare situationen til folk, som ikke er interesseret i sandheden, siger Coleman ifølge Reuters efter VM-guldet.