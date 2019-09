Verdens hurtigste sniger sig fri af prekær dopingsag

Amerikaneren Christian Coleman blev tre gange inden for et år taget i ikke at have oplyst korrekte whereabouts, så han kunne dopingtestes, og det er at regne for en dopingforseelse.

Men en teknikalitet i dopinglovgivningen, som forventes ændret i 2021, gør, at Coleman slipper for en dopingsag.

Det bekræfter Det Amerikanske Antidopingagentur (Usada) efter at have konsulteret Det Internationale Antidopingagentur (Wada) ifølge AFP.

Colemans første whereabout-forseelse skete 6. juni 2018. De to næste blev registret 16. januar 2019 og 26. april 2019. Altså tre gange inden for et år.

Men ifølge reglerne for dopingtest skulle den første forseelse fra 6. juni 2018 tilbagedateres til den første dag i det pågældende kvartal, som var 1. april. Dermed kom den tredje forseelse ikke inden for de 12 måneder.

For udenforstående kan reglen virke noget mærkværdig, og den er ved at blive efterset af dopingmyndighederne. Det forventes som sagt, at det ændres til 2021.

Men konklusionen for Coleman er, at han undgår en dopingkarantæne og er fri til at stille op ved VM i Qatar, som indledes 27. september, hvor han er blandt de største favoritter på herrernes 100 meter.

Den 23-årige amerikaner tilbagelagde i slutningen af juni distancen på 9,81 sekunder ved et stævne i Californien, og det gør ham til den hurtigste i verden i år.