Verdens bedste padelspillere kommer til Danmark i 2022

- Vi er sindssygt glade for det. Det har været et stort mål for os, siden vi gik i gang med det, siger Mikael Thobo, som er den ene af to direktører i Danish Padel Open.

Danish Padel Open er i første omgang på kalenderen i 2022 og 2023, og hvis det går godt, er der mulighed for en femårig forlængelse af samarbejdet, fortæller Mikael Thobo.

Turneringen skal i 2022 finde sted i københavnsområdet, hvor Mikael Thobo satser på, at hovedturneringen kan finde sted i Royal Arena eller Ballerup Super Arena.

- Forhåbentlig kommer der en masse tilskuere. I Sverige blev 25.000 billetter udsolgt på to dage, men der er udviklingen af sporten også lidt længere fremme, siger Mikael Thobo.

Padel er et hurtigt og intenst spil. Fire spillere - to mod to - forsøger at nedkæmpe hinanden, som man kender det fra en tennisdouble.

Men i forhold til det mere traditionsrige spil er banen noget mindre, og glasvægge kan tages i brug, når bolden skal over nettet.

Spaniere og argentinere er i øjeblikket de bedste i verden, og danske par kan få en helt unik mulighed for at krydse ketsjere med de allerbedste.

- Vi får nogle wildcards, som vi kan give til danskere. De kan komme med i de indledende runder, og så kan vi håbe, de overrasker og kommer rigtig langt, siger Mikael Thobo.

Turneringen kommer til at bestå af en kvalifikationsturnering og en hovedturnering.

- Vi finansierer det selv, men vi ved fra andre lande, at kommuner er interesserede i at støtte op om det, så det kan være, vi laver et samarbejde. Så langt er vi ikke kommet endnu, siger Mikael Thobo, som har den tidligere Cult-ejer Brian Sørensen med om bord som den anden direktør.

Padelsporten er på voldsom fremmarch i Danmark. I 2018 var der ifølge Dansk Padel Forbund 32 baner i Danmark. I dag nærmer det tal sig 250. Derfor er forbundet også henrykt over, at World Padel Tour nu kommer til Danmark.

- Det er helt crazy, at vi kan få World Padel Tour til Danmark. Sporten er stadig en forholdsvis ung sport i Danmark, men i de store internationale forbund har man lagt mærke til, at padel vækster helt vildt i Danmark.

- Det er en af årsagerne til, at det her kan lade sig gøre, siger Frederik Bentler, næstformand i Dansk Padel Forbund.

Forbundet kommer til at bidrage med op mod 100 frivillige til Danish Padel Open.