Verdens bedste herredouble banker danskere i finale

De to gange Mads indtager en sjetteplads på verdensranglisten, men forskellen op til verdensranglistens nummer et var for stor til, at finalen på nogen måde blev spændende.

Efter de første par dueller så danskerne ellers ud til at kunne yde modstand, men det viste sig, at den indonesiske maskine bare skulle varmes op.

Ubesværet bragte Gideon og Sukamuljo sig foran 15-5, og verdensetterne vandt det 14 minutter korte sæt efter endnu en dansk fejl.

Begyndelsen på andet sæt var tættere. Danskerne havde luget ud i fejlene, og de mange indonesiske smash blev gang på gang returneret.

Derfor førte danskerne med 11-10, da de kom ud til landstræner Jakob Høis rådgivning midt i sættet.

Den lille pause gjorde tilsyneladende indoneserne bedst. Gideon og Sukamuljo vandt de efterfølgende tre dueller, og det var nok til at slå et hul, som danskerne ikke kunne hente.

Til sidst kunne de to indonesere tillade sig at gå et gear ned, uden at sejren var i fare.

I det indbyrdes regnskab mellem doublerne fører Gideon og Sukamuljo nu med 3-2 efter at have vundet alle tre indbyrdes opgør i 2017.

Tidligere søndag tabte mixeddoublen Mathias Christiansen og Christinna Pedersen også en finale i Hongkong, da det blev til et nederlag i to sæt til kineserne Siwei Zheng og Yaqiong Huang, som vandt 21-15, 21-13.