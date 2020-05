Vendsyssel melder afbud til finalestævne i badminton

Det oplyser Vendsyssel-formand Jan Jensen i en pressemeddelelse.

- Vi havde et fint møde, men det understregede, at Badminton Danmark tænker mere på forpligtelser over for sponsorer, TV2 Sport, medlemmer og fans end spillernes sundhed og det sportslige niveau i Final 4, siger Jan Jensen.

Jacob Høyer Filt Juhl, næstformand i Vendsyssel, fortæller, at klubbens ledelse har talt om finalestævnet med spillerne, og det har ført til beslutningen om at melde afbud.

- Vi vil helt vildt gerne vinde DM-guld, men vi vil ikke spille hasard med spillernes helbred.

- Covid-19 er langt fra et afsluttet kapitel, og samtaler med spillerne lørdag aften og søndag formiddag har overbevist os om, at et afbud er den eneste rigtige beslutning, siger Jacob Høyer Filt Juhl.