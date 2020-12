Vendsyssel fyrer træner efter skuffende resultater

Vendsyssel FF fra 1. division har mandag valgt at stoppe samarbejdet med træner Lasse Stensgaard.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Det sker på baggrund af skuffende resultater, siger bestyrelsesformand Ahmet Schäefer.

- Jeg vil gerne takke Lasse for hans store arbejde i Vendsyssel FF. Vi har intet haft at udsætte på hans indsats og engagement, men vi må også konstatere, at resultaterne og spillet ikke har levet op til vores forventninger med kun 1 sejr i de seneste 12 kampe.

- Derfor har vi besluttet at afbryde samarbejdet med virkning per dags dato, lyder det fra Ahmet Schäefer.

Vendsyssel ligger næstsidst i 1. division med 11 point for 15 kampe.

- Truppen har i efteråret været utrolig hårdt ramt af skader - og en række spillere har desværre heller ikke ramt deres topniveau. En vigtig opgave vi tager meget alvorligt, således vi kan komme tilbage "på sporet", når forårssæsonen starter op, siger Schäefer.

Klubben har fundet en ny træner, som vil blive præsenteret senest på onsdag.