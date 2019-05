Vendsyssel fyrer cheftræner midt i overlevelseskamp

Vendsyssel, der skal ud i to playoffkampe mod et hold fra 1. division i forsøget på at blive i landets bedste fodboldrække, vil præsentere Jens Berthel Askous afløser senere mandag.

Sportsdirektør Ole Nielsen takker den afskedigede duo for arbejdet i klubben, men ser ingen anden udvej end at stoppe samarbejdet.

Han henviser flere gange til, at de seneste 15 superligakampe blot har kastet én sejr af sig.

- Vi synes, at vi er nødt til at få nye øjne på og få ny energi ind omkring holdet, efter at vi kun har vundet en fodboldkamp ud af de seneste 15 her i foråret. Det er bevæggrundene.

- Vi har i et stykke tid håbet på, at vi kunne vende tingene sammen, men det er vi desværre ikke lykkes med, siger Ole Nielsen.

Senest blev det over to playoffkampe til et samlet nederlag på 1-2 til AC Horsens, hvilket altså har sendt Vendsyssel ud i to nye playoffkampe om overlevelse i Superligaen.

Her skal holdet møde nummer tre fra 1. division, og taberen skal spille i den næstbedste række i næste sæson.

Spørgsmål: Er det ikke et risikabelt tidspunkt at fyre træneren på?

- Jeg ved ikke, om der er nogle tidspunkter, der er bedre end andre. Skal vi overleve, skal vi komme bedst ud af de næste to kampe. Og skal vi have troen på det, skal der friske øjne på tingene, siger Ole Nielsen.

Det er endnu uvist, hvem der bliver nummer tre i 1. division. Inden sidste spillerunde indtager Fremad Amager tabellens tredjeplads, men Lyngby og Næstved kan også nå den, hvis resultaterne flasker sig for de to hold.

Jens Berthel Askou blev cheftræner i den nordjyske klub i maj 2018, da han tog over efter Erik Rasmussen. Inden da var Askou assistenttræner.