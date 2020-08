Vendsyssel-boss: Ny ejer har ingen Superliga-stress

Men der er ingen stress med at indfri den ambition. Det slår Jacob Andersen fast. Frem til tirsdag var han bestyrelsesformand i Vendsyssel FF, men nu er han næstformand, efter at Core Sports Capital (CSC) har købt aktiemajoriteten i klubben.

- Det tager den tid, det nu skal tage. Det er et langt træk at komme derop og blive en fast bestanddel af Superligaen.

- Der er ikke noget, som står og falder med, om vi rykker op i Superligaen i næste sæson eller sæsonen efter. Det skal gøres på den rigtige måde, og vi skal have tålmodighed, siger Jacob Andersen til Ritzau.

Han slår fast, at det er et realistisk mål for Hjørring-klubben, der kun har spillet én sæson i Superligaen, 2018/19-sæsonen.

- Vi mener, at vi har forudsætningerne til at være en fast bestanddel af Superligaen. Jeg ved godt, der bor lidt flere mennesker i Esbjerg og Silkeborg, som også har den ambition, men jeg ser ikke den store forskel på os og dem.

- Det er et spørgsmål om at have de rigtige faciliteter og den rigtige infrastruktur, og det har vi - vi er nok i top-4 i Danmark på de punkter. Med den rigtige partner om bord mener vi, at Superligaen er en ambition, der er til at nå, siger Jacob Andersen.

Klubben har selv afsøgt markedet for mulige investorer. Her var CSC et oplagt match, fordi selskabet i forvejen ejer klubber i den næstbedste række i Frankrig og Østrig og derfor har en stor viden fra fodboldbranchen.

- I bestyrelsen diskuterede vi, hvordan vi kunne bringe Vendsyssel op på næste niveau og blive en del af top-10 i Danmark. Derfor blev vi enige om at afsøge markedet for investorer.

- Man kan altid finde nogen, der vil smide penge i en fodboldklub, men det kunne vi altid selv gøre, så det vigtige var at finde nogle "kloge penge" - en investor med knowhow inden for fodboldindustrien. Det har vi fået, siger næstformanden.

De første dialoger med CSC blev indledt i februar, fortæller han.

Der kommer ikke til at ske store revolutioner i Vendsyssel FF, der vil indfri sine superligaambitioner gennem et øget fokus på talentudvikling. Der kan dog komme spillere på leje fra Clermont Foot 63 og Austria Lustenau, der også ejes af CSC.

- Vi har tidligere haft succes med at tage de talenter, der er blevet sorteret fra i FC Nordsjælland, Brøndby, FCK og FC Midtjylland og kombinere dem med de største talenter heroppe og med en erfaren stamme på førsteholdet. Det er også den måde, vi skal arbejde på fremadrettet.

- Men samarbejdet med CSC giver også mulighed for at scoute på et højere niveau, og det kan åbne nogle muligheder, vi ikke har haft før. Der kan også være spillerudveksling mellem klubberne i CSC-alliancen.

- Vi tror, at vi kan tiltrække nogle spillere, fordi de ved, at hvis de gør det godt hos os, så kan de nemmere komme videre til en udenlandsk klub, siger Jacob Andersen.

Vendsyssels nye ejer har partnerskaber med akademier i Den Demokratiske Republik Congo og Algeriet. Principielt kan der også komme talenter derfra til Nordjylland.

- Det er for tidligt at sige så meget om det, men det er ikke udelukket. Men man kommer heller ikke til at se 15 udlændinge heroppe. Vi skal stadig have en dansk stamme, siger Jacob Andersen.