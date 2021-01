Vendsyssel-anfører undskylder efter tur til Dubai

Vendsyssels Søren Henriksen har indset, at han ikke skulle være rejst til Dubai tidligere i januar.

- Det var selvfølgelig en utrolig dum og dårlig beslutning overhovedet at tage derned, og vi må bare erkende, at vi ikke tog det hele så seriøst, som vi burde have gjort.

Sådan lyder det fra Vendsyssel-anfører Søren Henriksen i et interview med Nordjyske, efter at han og holdkammeraten Mikkel Wohlgemuth tidligere i januar tog et smut til Dubai på ferie.

De to spillere var smittet med coronavirus efter turen, og et udbrud bredte sig i truppen hos 1.-divisionsklubben.

21. januar meddelte Vendsyssel, at ni personer fra klubben var ramt af virusset.

Søren Henriksen fortæller i interviewet, at han har modtaget mange beskeder fra folk, han ikke kender. Han forklarer, at han godt kan forstå folks vrede og lægger sig fladt ned.

Det samme har han gjort over for holdkammeraterne.

- Vi har haft nogle onlinemøder i klubben, hvor jeg har undskyldt over for alle. De har taget det pænt, men jeg kan godt forstå, hvis de er sure. Jeg ved, jeg har dummet mig, så jeg må tage den straf, der eventuelt måtte komme, siger Vendsyssel-kaptajnen til Nordjyske.

Vendsyssel genoptager sæsonen i landets næstbedste fodboldrække 13. februar med en udekamp mod Esbjerg.

Nordjyderne ligger på tiendepladsen i 1. Division.