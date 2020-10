Velspillende Vejle tænker stadig kun på at undgå nedrykning

Vejle Boldklub slog søndag eftermiddag Lyngby Boldklub 3-2, og det betyder, at Vejle kan beholde sin tredjeplads i Superligaen.

Vejles matchvinder fra Lyngby-kampen, Malte Amundsen, der bankede et langskud i mål med sit kolde højreben, er naturligvis tilfreds med sæsonstarten.

- Det er fantastisk med den start, vi har fået. Det er dejligt at se, at vi godt kan være med, siger Amundsen.

Men på trods af jublen maner han alligevel til besindighed.

- Vi har kun spillet fem kampe. Vi skal være ydmyge, og derfor handler det stadig kun om at overleve, lyder det fra den 22-årige venstreback.

Også anfører Jacob Schoop glæder sig over den gode sæsonstart, men ligesom Amundsen nægter han at ændre på sæsonforventningerne.

- Lige nu nyder vi bare at spille nogle fede kampe. Vi skal slet ikke snakke om tabellen, siger Schoop og pointerer, at Vejle ikke har været heldige.

- Vi er selvfølgelig tilfredse med pointene, men jeg synes også, at vi har fået de antal point, som vi er berettiget til.

En af Vejles store forcer i indeværende sæson har været det offensive spil. Klubben har scoret 12 mål i de første fem runder. Det er kun overgået af AGF.

Anfører Schoop er glad for den gode målform, men vil hellere snakke om balancen mellem det offensive og det defensive.

- Det vidner om en stærk offensiv, at vi har scoret så mange mål. Men samtidig ville vi gerne undgå at lukke for mange mål ind.

Vejles næste kamp spilles mandag den 26. oktober, og her skal holdet møde AaB på udebane.