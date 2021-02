Anfører Patrick Mortensen omsatte et straffespark til 1-0 og grundlagde på dem måde AGF's sejr søndag mod Sønderjyske.

Velspillende AGF sejrer til sidst mod Sønderjyske

Et godt spillende AGF-hold vandt søndag 2-0 hjemme over Sønderjyske i Superligaen efter to sene scoringer.