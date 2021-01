Veloplagt Eriksen fremprovokerer selvmål i Inter-storsejr

Landsholdsstjernen Christian Eriksen lader til at være kommet mere ind i varmen hos Inter inden for få dage, efter at han i en lang periode mestendels har siddet på bænken.

Tirsdag scorede han sejrsmålet, da Inter slog Milan i Coppa Italia, og lørdag spillede han en hovedrolle, da han var en del af startopstillingen i Inters hjemmesejr på 4-0 over oprykkeren Benevento, der ligger nummer 12.