Velforberedte cykelstjerner styrer mod flere VM-medaljer

Danmark har haft stor succes på cykelbanen i de senere år, og i flere discipliner er de danske ryttere varme medaljebud ved OL i Tokyo om fem måneder.

Hvor stærkt den danske trup reelt er sammenlignet med den absolutte verdenselite, får man et billede af i næste uges VM.

De to landstrænere, Casper Jørgensen og Mathias Møller Nielsen, har fredag udtaget en trup uden overraskelser og med gode medaljechancer hos både herrer og damer.

I parløb skal Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen fortsætte de stærke takter, der i efteråret sikrede det danske par et suverænt europamesterskab.

Også 4000 meterholdet, hvor Norman kører med Rasmus Lund, Julius Johansen og Frederik Rodenberg er i den absolutte verdenselite, hvilket kvartetten viste ved at køre historiens næsthurtigste tid ved samme EM.

- Forberedelserne i Sydafrika og Ballerup har været gode, og ud fra de foreløbige test kan vi godt være optimistiske.

- Når man er på det niveau, hvor man kører om VM-medaljer, skal alting selvfølgelig gå op i en højere enhed på dagen, men forudsætningerne for medalje i både parløb og holdløb er absolut til stede, siger landstræner Casper Jørgensen i en pressemeddelelse fra Danmarks Cykle Union.

Hos kvinderne er der en fin medaljechance i parløb, hvor Julie Leth og Amalie Dideriksen er dobbelte europamestre.

Ved VM sidste år blev det til en bronzemedalje, og målet er som minimum at kopiere den bedrift.

- VM er det sidste store stævne inden OL, så vi må formode, at de andre nationer også kommer godt forberedt, og derfor skal vi ramme vores absolutte topniveau for at få gode resultater med hjem.

- Men gør vi det, ser jeg det også som realistisk, at vi kommer hjem med en VM-medalje, siger kvindernes landstræner, Mathias Møller Nielsen.

Der er også muligheder for gode placeringer til Lasse Norman Hansen og Amalie Dideriksen i omnium, mens Trine Schmidt forsøger sig i pointløb.

VM køres fra onsdag til søndag i næste uge i Velodrom i Berlin.