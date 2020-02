Vejrstationer klæder danske baneryttere på ved VM

Da det danske 4000-meterhold onsdag slog verdensrekorden to gange og kvalificerede sig til finalen, var der gode forudsætninger for at køre hurtigt på banen. Og det vidste de allerede på forhånd, for det havde deres medbragte vejrstationer afsløret.

De transportable vejrmålere er en vigtig del af forberedelsen, fortæller den tidligere cykelrytter Casper Folsach, der i dag er teknisk assistent for landsholdet.

- Forholdene betyder enormt meget for, hvor hurtigt man kører. Temperaturen, lufttrykket og til dels fugtigheden har alt sammen indflydelse på, hvordan lufttætheden er. Det afgør, hvor stor eller lille luftmodstanden er.

- Det er ret afgørende for, hvilket gear vi skal køre med, og hvad vi kan forvente af tider. Bagudrettet kan vi analysere præstationen i sammenligning med lignende præstationer under andre vejrforhold, siger Casper Folsach.

Fra både ryttere og trænere lyder det desuden, at banen i Velodrom i Berlin er særdeles hurtig. Den tyske arena er fra 1997, men gulvet blev skiftet i 2017 og giver rytterne optimale betingelser for at køre stærkt.

Foruden de danske verdensrekorder slog Holland to gange verdensrekorden i holdsprint på VM's første dag.

Torsdag aften gælder det så finalen i 4000 meter holdforfølgelsesløb. Danmark er sikker på at forbedre resultatet fra sidste år, hvor det blev til bronze i disciplinen.

Casper Folsach var med til at vinde bronze for et år siden som rytter. I september meddelte hans hold, at Folsach har en hjertefejl, og det har tvunget ham til at stoppe karrieren.

Derfor hjælper han nu landsholdet med at få styr på detaljerne, så der kan vindes vigtige sekunder i kampen mod banerivalerne.

Selv om danskerne indtil videre har kørt historisk stærkt ved VM, er der meget, de ikke vil vise konkurrenterne, fordi der venter et OL til sommer.

- Vi prøver at holde så meget information tilbage som muligt. Vi har stadig rigtig mange forbedringer frem mod OL, siger Folsach.

- OL er så vigtigt. Det ville være dumt at vinde VM, og så lægger alle mærke til, hvilket udstyr man kører på, og så kopierer de alle sammen det, vi har brugt ufatteligt mange timer og penge på at finde frem til.