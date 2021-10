Vejrguderne varsler farligt Paris-Roubaix

Ikke desto mindre er våde veje præcis, hvad der kan vente cykelfeltet søndag, når årets coronaudsatte brostensklassiker Paris-Roubaix over 258 kilometer indeholdende 30 af de berømte og berygtede pavéer køres.

Smalle racercykeldæk på våde brosten er som 100-meter-løb på is i flade sko. Dømt til at gå galt.

Skulle det blive i meget vådt føre, som vejrguderne forudsiger, kan det give et meget uroligt løb med mange styrt. Det forudser DSM-danskeren Casper Pedersen.

- Det vil ændre løbet fuldstændig, i forhold til hvad vi har været vant til at se i hvert fald i over ti år, hvor det ikke har været regnvejr i Roubaix, siger den 25-årige dansker.

- Brostensstykkerne vil være meget mere glatte, og der vil være en meget heftigere positionskamp. Sandsynligvis også flere styrt, som kan splitte løbet op, fordi det kan blokere de her meget smalle pavéer.

Normalt køres Helvedet i Nord, som løbet kaldes, i april som den sidste af forårets fire monumenter. Og siden et regn- og mudderpræget løb i 2002, har det franske forår skånet løbet for store regnskyl siden.

En af årsagerne til, at regn formentlig vil betyde flere styrt, hudafskrabninger og brækkede knogler, er, at løbet vil åbne op langt tidligere end normalt, hvor vejene er tørre.

- Regn vil skabe et meget højere stressniveau - allerede fra første pavéstykke. Hvis der allerede er regn der, så vil finalen i bund og grund allerede starte der, for du risikerer at tabe cykelløbet med det samme, siger Casper Pedersen.

Som seer kan den slags give dramatik, uforudsigelighed og spænding. Underholdning vil nogen kalde det. Men ikke DR's cykelekspert Brian Nygaard.

Han har noteret sig vejrudsigten samt cykelfans, som håber på et dramatisk, vådt muddershow på de franske brosten.

- Jeg synes, det er morbidt, hvordan folk bliver begejstrede over det. Jeg har aldrig forstået de sociale mediers regndans for et endnu farligere løb, skriver han på Twitter.

Nogle ryttere håndterer de glatte veje bedre end andre. De ønsker sågar, at der falder regn. Blandt andre Danmarks tidligere verdensmester Mads Pedersen (Trek) har været ude og sige, at han håber på noget vand.

Hans landsmand og navnebror Casper Pedersen mener, den slags udmeldinger handler meget om det mentale spil.

- Inderst inde ved alle cykelryttere godt, at risikoen for styrt er større i regn. Det er forbundet med frygt, men det er Paris-Roubaix, så man vil stadig gerne sidde der, selv om det regner, siger han.

Han tror, uanset vejret, at Mads Pedersen kan blande sig i kampen om sejren.

- Mads Pedersen har snakket længe om det her løb. Han har ry for at hive en kanin op af hatten, når han har fokuseret på ét løb i lang tid, lyder det fra Casper Pedersen, som ser et meget bredt favoritfelt.

Da pandemien aflyste sidste års Paris-Roubaix, er der ikke blevet kørt store løb på ruten siden april 2019.

Derfor har arrangøren været ude og fjerne store mængder ukrudt og græs fra pavéerne, som kunne blive endnu farligere i vådt føre.

- Der er ikke blevet kørt løb på brostene i 900 dage, så de var helt grønne og med ukrudt alle vegne, forklarer løbets tekniske direktør, Thierry Gouvenou, ifølge Cyclingnews.

Han deltog selv i den sjaskvåde udgave i 2002 som rytter. Gouvenou vil gerne have et dramatisk løb - men ikke for enhver pris.

- Det ideelle vejr er, at det er tørt ved starten og så først med regn efter passagen af skoven ved Arenberg, mener han.

Tidligere på søndagen kører kvinderne for første gang nogensinde Paris-Roubaix. For mændenes vedkommende er det den 118. udgave af løbet.