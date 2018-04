Vejle vinder topkamp over Esbjerg efter to røde kort

Esbjerg-opdækningen kiksede, og så kunne Mads Lauritsen score kampens eneste mål.

11 minutter før tid blev Vejles målmand, Pavol Bajza, udvist med et direkte rødt kort efter en batalje.

Få minutter før tid røg Esbjergs Andres Schetino også ud med et direkte rødt kort, da han stødte sin pande mod Nicolaj Madsens pande.

Trods et vildt Esbjerg-pres til sidst vandt Vejle for kun anden gang i forårssæsonen. For nylig sejrede holdet ude over Vendsyssel, ligeledes i en topkamp.

Med sejren har Vejle 50 point for 28 kampe, og klubben indtager førstepladsen, der giver direkte oprykning til Superligaen.

Viborg kunne også komme op på 50 point og overtage førstepladsen på en bedre målscore end Vejle, hvis holdet havde vundet ude over Nykøbing FC.

Viborg førte 3-1 ved pausen, men måtte nøjes med 3-3 og et enkelt point.

Esbjerg har 49 point på andenpladsen, mens både Viborg og Vendsyssel har 48 point, så det er tæt i toppen.

Nummer to og tre i 1. division skal efter de 33 runder spille playoffkampe mod to hold fra Superligaen om to billetter til den bedste række i næste sæson.