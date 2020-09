Vejle vinder VAR-drama mod Sønderjyske

Efter en begivenhedsfattig første halvleg blev der skruet op for dramatikken efter pausen, hvor VAR blev bragt i spil og annullerede en Sønderjyske-scoring, inden Vejle til sidst fik godkendt en scoring efter et VAR-gennemsyn.

Det lignede ellers ikke en dramatisk kamp i første halvleg, hvor tempoet var lavt og chancerne kun ganske få.

Derfor lignede det også 0-0 ved pausen, indtil hjemmeholdets Allan Sousa i sidste minut blev nedlagt i straffesparksfeltet af Victor Mpindi.

Straffesparket sparkede brasilianeren selv i mål bag Lawrence Thomas i Sønderjyske-målet.

Straks efter pausen indtraf dramatikken. Sønderjyske-spillerne troede, at Mads Albæk havde udlignet, men efter et langvarigt VAR-tjek blev målet annulleret for offside.

Men Sønderjyske skulle alligevel få scoret få øjeblikke senere, da Anders K. Jacobsen opsnappede bolden og lagde den i en flot bue ind over Indy Groothuizen i Vejles mål efter en stor opspilsfejl.

Vejle var dog fortsat det bedste hold, og ikke længe efter fik 17-årige Wahid Faghir tilkæmpet sig et straffespark i sin første superligakamp fra start.

Og endnu engang var Allan Sousa sikker i sin eksekvering.

Mod slutningen satsede Sønderjyske hele butikken for at fremtvinge en udligning, men Vejle lukkede i stedet kampen med en scoring fra Arbnor Mucolli.

Først blev målet ellers vinket for offside, men efter et VAR-gennemtjek blev målet godkendt.

I de sidste sekunder af kampen driblede Arbnor Mucolli sig gennem Sønderjyske-forsvaret og gjorde det til 4-1 med en flot scoring.

Både Vejle og SønderjyskE er nu noteret for tre point efter de første to runder.