Vejle vil være fornuftige: Men truppen skal forstærkes

Det betyder også, at Vejle-sportschef Jacob Krüger allerede har indledt forberedelserne på at skulle konkurrere med de bedste klubber i Danmark.

Superligaen kalder på Vejle igen efter sommerferien, og i et stykke tid har man kunne indstille sig på oprykningen til landets bedste fodboldrække.

Og selv om han mener, at Vejle har et godt hold, lægger han ikke skjul på, at der skal forstærkninger til klubben.

- Jeg synes, vi har et stærkt fundament at gå ud fra. Så må vi kigge på de steder, hvor vi tænker, vi kan gøre det stærkere, og det har vi selvfølgelig forberedt et stykke tid.

- Det vil være nogle spillere, der kan forstærke vores startopstilling, vi tænker på i første omgang, lyder det fra Krüger.

Men i Vejle kommer man ikke bare til at kaste om sig med penge efter nye spillere. Der skal først og fremmest tænkes på at bevare en fornuftig økonomi.

Her peger direktør Henrik Tønder også på, at coronakrisen har sat sine spor i klubben.

- I det omfang, vi har mulighed for det, vil vi forsøge at skabe det mest konkurrencedygtige hold. Men vi er ikke ude i nogle kæmpemæssige investeringer.

- Vi vil gøre det inden for de rammer, vi har. Vi har kørt en fornuftig økonomi. Der har været coronakrise, så vi må se, hvad det bliver til, siger han.

Men inden der skal tænkes mere på Superligaen, vil Henrik Tønder først have lov til at fejre klubbens oprykning.

- Nu fester vi i aften, og så kigger vi budgetter i morgen.