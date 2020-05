Vejle vil tage samme forholdsregler op til vigtig kamp

Spilleren nåede ikke at være med til den første træning mandag, da han forinden følte milde symptomer, men søndag krydsede han spor med tre andre spillere fra truppen, som nu skal testes og have svar, inden de igen må træne.

Eftersom der endnu ikke er sat dato på genstarten af 1. division, som Vejle fører, er det en forholdsvis omkostningsfri manøvre.

Anderledes kunne det have forholdt sig, hvis en spiller var testet positiv midt i sæsonen, men i det tilfælde ville klubben tage de samme forholdsregler.

- Principielt vil vi gøre det samme hver gang på anbefaling fra læger eller protokollerne, der er udarbejdet. Vi vil agere på samme måde, selv om vi er midt i turneringen, siger Vejle-direktør Henrik Tønder.

Så er det underordnet, at det kan være en stor udfordring at skulle lade spillere stå over træning, hvis man står over for en vigtig ligakamp.

- Sundhed går forud for turneringen. De knivskarpe protokoller er ikke lavet for sjov, så der vil ikke være nogen vaklen.

Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, har ved flere lejligheder fastslået, at man som udgangspunkt ikke kan få en kamp udsat, hvis man eksempelvis må sætte en række spillere i corona-karantæne.

Man må stille med dem, man har til rådighed, har meldingen været, men det kan give svære udfordringer, hvis man i et tænkt eksempel forestiller sig, at en spiller bliver testet positiv dagen før en ligakamp efter at have trænet med truppen.

Så kan man i princippet være nødt til at stille uden spillere fra førsteholdstruppen, hvis testede spillere afventer svar.

- Skulle man komme i en så uheldig situation, må vi se på forholdsreglerne. Det gør vi i hvert fald ikke nu. Vi forholder os til de gældende regler, om at man må stille med holdet, der er til rådighed, siger Henrik Tønder.