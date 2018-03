Vejle-tryk fører kun til uafgjort mod Roskilde

Vejle kom ind til kampen mod Roskilde som favorit, men et annulleret mål og et brændt straffespark kostede for 1. divisions tophold.

Det endte 0-0 og dermed med et pointtab for Vejle, men da Thisted samtidig tabte 2-3 til HB Køge, endte Vejle alligevel med at øge forspringet til nordjyderne.