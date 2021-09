Vejle-træner ser opløftende ting i spillet

Det betød efter bare fem kampe, at den ellers nyansatte træner Carit Falch blev fyret og erstattet af Peter Sørensen.

Sidstnævnte har nu stået i spidsen for Vejle i to superligakampe, hvor den første blev et svidende 0-4-nederlag på hjemmebane mod FC København.

Anden kamp blev ligeledes et nederlag, da AGF søndag vandt 1-0 i bundkampen mellem de to hold.

Trods nederlaget skal Vejle dog ifølge Peter Sørensen bruge præstationen mod AGF til at komme videre i jagten efter den første sejr.

- Vi skal bruge, at præstationen mod AGF var god, for det giver også noget. Jeg kan ikke lyve vores præstationer op, fordi spillerne er for kloge til at se, om det har været godt eller skidt.

- Men meget var godt mod AGF, og alt var bedre end tidligere, og det kan vi tage med os, siger han.

Vejles venstreback Viljormur Davidsen tror, at krisen skyldes manglen på selvtillid.

- Vi er jo selvfølgelig ramt på selvtilliden, og vi mangler at vinde fodboldkampe.

- Så snart vi gør det, vokser selvtilliden, og så vokser vi som hold, siger færingen, som mod AGF spillede sin kamp nummer 200 i Vejle-trøjen.

AGF var inden sejren mod Vejle også uden sejr i sæsonen, men trods de tre lune point, mener aarhusianernes cheftræner, David Nielsen, ikke, at der er ro på endnu.

- Der er overhovedet ikke ro på, men det er klart, at det har handlet meget om at få den her sejr.

- Så kan vi begynde at tænke lidt mere klart og ikke være så paniske i de beslutninger, som vi træffer, siger AGF-træneren.

AGF skal forsøge at bygge videre på sæsonens første sejr, når de hvide skal en tur til Silkeborg og møde oprykkeren.

Vejle skal ud og jagte livsvigtige point i kampen for overlevelse, når den anden oprykker fra Viborg kommer en tur i Nørreskoven.