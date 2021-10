Vejle-træner mærker fortsat opbakning efter afklapsning

- Det var ekstremt hårdt at være vidne til, men endnu hårdere for spillerne, der var med i det. Vi skal jo huske på, at seerne og jeg blot er vidner til det, der foregår, vi er altså ikke en del af det, siger Peter Sørensen.

Carit Falch blev fyret i Vejle efter fem sæsonkampe i Superligaen, og der har ikke været store fremskridt at spore siden da.

På trods af det understreger Peter Sørensen, at han stadig føler opbakning fra ledelsen, men han forstår godt, hvis der er skuffelse over resultaterne.

- Jeg har ikke oplevet, at jeg ikke har opbakning fra ledelsen, men jeg må jo bare sige, at jeg godt forstår, hvis man er skuffet og utilfreds over resultaterne, jeg har leveret.

Peter Sørensen har stadig en stærk tro på, at Vejle overlever, selv om klubben kun har to point efter 11 kampe, men han erkender, at det bliver svært.

- Jeg tror, vi bliver bedre end det her, og jeg tror på, at vi får point nok.

- Men vi er også nødt til at indse, at der er nogle ting, vi skal have korrigeret, og det tager jeg det fulde ansvar for. Det er min opgave at få løst de problemer, vi har.

Peter Sørensen fortæller dog, at det ikke nødvendigvis er de samme problemer, der går igen.

- Jeg synes ikke, at man kan sammenligne resultatet i dag med det resultat, vi leverede mod Silkeborg (2-4-nederlag, red.). De mål, der gik ind på os mod Silkeborg, var grundet individuelle fejl, som aldrig måtte ske igen.

- Mod OB synes jeg i højere grad, at vi lukkede mål ind, fordi vi blev spillet tynde, og det skete, fordi vi var for passive, og det er sjældent en god ting at være, siger Sørensen.

Vejles næste mulighed for at hente sæsonens første sejr er, når klubben møder Brøndby på udebane 17. oktober.