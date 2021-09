Vejle-træner: Det bedste vi har præsteret indtil nu

Vejle havde søndag eftermiddag en god mulighed for at sikre sig sæsonens første sejr i Superligaen, da Viborg gæstede Vejle Stadion.

Peter Sørensen, cheftræner for Vejle, er skuffet over, at det ikke blev til mere for de hårdtprøvede vejlensere.

- Vi havde jo tre point inden for rækkevidde. Jeg synes, at vi spillede godt og skabte mange chancer.

- Det var en jævnbyrdig kamp, hvor Viborg også bød sig til, men vi skulle have tippet marginalerne over i vores favør, siger Peter Sørensen.

Men på trods af at kampen mod Viborg kun resulterede i et enkelt point for Vejle, er Peter Sørensen glad for præstationen.

- Udtrykket, som vi leverede, er jeg meget tilfreds med. Det er noget af det bedste, som vi har præsteret indtil nu, både offensivt og defensivt, mener Peter Sørensen.

Vejle ligger med det ene point fortsat på sidstepladsen i Superligaen. Men selv om det ikke er gået Vejles vej endnu, så tror Vejles 200-kampsjubilar, Viljormur Davidsen, fortsat, at klubben kan vende krisen.

- Det gælder om at tro på projektet. Vi skal fastholde det rette mindset, og så kan tingene vende.

- Vi kom tilbage og fik udlignet, og holdet jagtede sejren. Jeg synes, at det var det tætteste på, vi har været på en sejr i sæsonen, siger den færøske landsholdsspiller.

I Viborg-lejren var cheftræner Lars Friis bestemt ikke tilfreds med sit mandskabs præstation.

- Det var en gang elendighed på flere parametre. Vi gjorde det svært for os selv på det tekniske niveau. Vi smed for mange afleveringer væk, og det var jo på den måde, at Vejle blev farlig.

- Jeg er ked af, at vi ramte sådan en dag, men så er det altid noget, at vi fik et point med herfra, siger Lars Friis.

For Vejle fortsætter jagten på sæsonens første sejr, når holdet møder Silkeborg i næste runde. Viborg tager hjemme imod OB.