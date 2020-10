Vejle sender sidste sæsons topscorer til Horsens

Superliga-oprykkeren Vejle Boldklub har taget afsked med den 34-årige, islandske angriber Kjartan Finnbogason, der var klubbens topscorer i sidste sæson.

Det oplyser Vejle Boldklub på sin hjemmeside.

Kort efter kunne superligaklubben Horsens så på sin hjemmeside berette, at Finnbogason tiltræder på en kontrakt gældende frem til sommeren 2021.

Finnbogason var også Horsens-spiller fra 2014 til 2018, hvor han scorede 54 mål i 130 kampe, og cheftræner Jonas Dal er begejstret over tilgangen.

- Kjartan er en gammel kending af huset, og der er ikke mange, der er i tvivl om, at han kommer med en vis form for impact, for han har scoret mange vigtige mål for AC Horsens og i 3F Superligaen, siger Jonas Dal.

Finnbogason blev med 16 mål Vejles topscorer i 1. Division i sidste sæson. Han har dog tilsyneladende ikke været en del af træner Constantin Galcas planer i den indeværende superligasæson.

Islændingen blev skiftet ind i sæsonens første kamp, men har siden da ikke været i aktion for oprykkerne.

-Kjartan bidrog med både rutine og mange mål i sidste sæson i NordicBet Ligaen og spillede en stor rolle i opfyldelsen af sæsonens målsætning - oprykning til 3F Superligaen.

- Vi er blevet enige om at ophæve kontrakten, så Kjartan kan få indfriet sine ønsker og ambitioner om førsteholdsfodbold. Vi takker Kjartan for den helhjertede indsats, den kompromisløse tilgang til spillet og for tiden i den røde trøje, siger Vejles tekniske chef, Jacob Krüger, på klubbens hjemmeside.

Vejle har fået en fin start på tilværelsen i landets bedste fodboldrække.

Det er blevet til syv point i klubbens første fire kampe. Det rækker til en tredjeplads bag AGF og topholdet Brøndby.

Derimod ligger Finnbogasons nye klub, Horsens, sidst med bare ét point.

- Jeg kommer med rutine og stor tro på tingene, og jeg står for hårdt arbejde og mål. Det har jeg altid gjort, og det vil jeg fortsætte med.

- AC Horsens har et spændende hold, og jeg vil hjælpe klubben med at skabe resultater, så vi bliver i 3F Superligaen, siger Kjartan Finnbogason til Horsens' hjemmeside.