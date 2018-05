Vejle sætter kurs mod Superligaen med fire på stribe

Ude mod 1. divisions bundprop, Skive, tog Vejle tre point med 3-0 og sikrede sig dermed et solidt forspring til de øvrige hold før de sidste to runder.

Vejle har nu 59 point på førstepladsen, der giver direkte adgang til Superligaen, mens nummer to og tre skal spille playoffkampe mod Superliga-hold om billetter til den bedste danske række.

Der er tre point ned til Esbjerg på andenpladsen. Vestjyderne fik 0-0 ude mod Viborg, selv om Esbjerg kæmpede med ti mand i stort set hele kampen.

Efter bare to minutter fik Esbjergs forsvarsspiller Jeppe Brinch rødt kort, da dommeren vurderede, at han som sidste mand stoppede Andreas Albers i at komme frem til en åben målchance efter en håbløs clearing af målmand Jeppe Højbjerg.

Viborg havde flere store chancer og ramte også træværket, men kunne ikke overrumple Esbjerg-defensiven i kampens resterende 88 minutter.

Anderledes godt gik det for Vejles offensive folk. Formstærke Imed Louati bidrog med to kasser, mens holdkammeraten Allan Sousa nettede en enkelt gang. I den anden ende misbrugte Thomas Dalgaard et straffespark, og Vejle vandt med sikre cifre.

Uden træner Erik Rasmussen ved roret hentede Vendsyssel FF en sejr på 3-1 ude over Thisted. Holdet har ligesom Viborg 52 point i kampen om playoffpladserne.

Med en 2-1-sejr ude mod Nykøbing FC holdt Brabrand liv i håbet om endnu en sæson i 1. division. Der er fem point op til FC Roskilde, som måtte gå skuffede fra banen med et nederlag på 1-3 hjemme mod HB Køge.

Fremad Amager sikrede desuden endegyldigt overlevelse med en 2-0-sejr i Fredericia.