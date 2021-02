Vejle sælger venstreback til New York

Teknisk chef i Vejle, Jacob Krüger, betegner salget af Malte Amundsen som en succeshistorie - både økonomisk og for klubbens udviklingsstrategi.

- Malte har arbejdet målrettet og ambitiøst og har grundet dette påkaldt sig opmærksomhed fra flere klubber.

- Dette er et skulderklap til Malte og endnu et "proof of concept" i vores måde at tilgå tingene, siger Jacob Krüger.

Malte Amundsen glæder sig over, at hans arbejde nu kaster et nyt udlandsophold af sig. Venstrebacken har indgået en fireårig aftale med New York City FC.

- Vejle Boldklub og jeg indgik en aftale, da jeg skiftede til klubben.

- Jeg skulle give den gas og vise, at jeg kunne forløse mit talent og blive en profil på holdet, og dernæst ville klubben sørge for, at jeg kunne komme til udlandet igen, siger han.

Vejle indtager en niendeplads i Superligaen med 19 point efter 15 spillerunder.

Oprykkerne møder søndag på hjemmebane FC Nordsjælland.