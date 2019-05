Vejle rykker ned i 1. division efter forlænget drama

I den forlængede spilletid var Hobro skarpere end værterne og lukkede opgøret med en 2-0-scoring. Hobro vandt derfor nedrykningsduellen med samlet 2-1.

Vejle dominerede det meste af kampen og skabte flere store muligheder, heriblandt et straffespark. Lige lidt hjalp det for Vejle, som efter sommerferien er at finde i landets næstbedste fodboldrække.

Stadionuret havde blot rundet 14 minutter, da Vito Hammershøy-Mistrati bankede Hobro foran. Herefter tog Vejle over.

Et længerevarende pres fra hjemmeholdet bød blandt andet på kæmpe chancer til både Kjartan Finnbogason og Serhii Hryn fra Vejle kort før pausen, men ind ville bolden ikke.

Jesper Rask i Hobro-målet viste endnu en gang stor styrke i første halvlegs tillægstid, da han på fornem vis pillede et straffespark. Det vanvittige drama var dog langtfra ovre.

Vejle fortsatte med at presse Hobro i bund i begyndelsen af anden halvleg. Det første kvarter uden for alvor at blive farlig, men det blev værterne så efter 59 minutter.

Her bragede midtbanespilleren Melker Hallberg bolden på overliggeren. Hobro havde i store dele af kampen ikke meget at komme med rent offensivt, og holdet virkede tilfreds med 1-0-føringen.

Netop 1-0-resultatet ville betyde forlænget spilletid, og det begyndte at kunne ses på de to holds villighed til at satse med ti minutter igen, hvorfor lystavlen viste samme resultat efter 90 minutter.

I den forlængede spilletid var det småt med store chancer. Alligevel slog Hobro til kort før opholdet. Emmanuel Sabbi pandede let et hjørnespark i mål til 2-0.

Dermed sørgede offensivspilleren for, at Hobro fortsat har mulighed for at sikre sig endnu en sæson i Superligaen. Hobro møder over to kampe nummer to fra 1. division, som endnu ikke er afsluttet.