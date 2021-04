Vejle-profil tror på overlevelse efter uafgjort

Fredagskampen i Superligaen endte 1-1 mellem Vejle og AaB, selv om udeholdet havde to store chancer til sidst.

Og den manglende skarphed skabte ærgrelse hos det nordjyske mandskab.

- Vi ærgrede os over, at en af dem ikke gik ind. Tre point havde skabt et fremragende udgangspunkt for os, siger AaB-forsvarer Jakob Ahlmann.