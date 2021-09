Vejle-profil om manglende mål: Vi er bare ikke skarpe nok

En af de helt store problemer, som mandskabet har mødt indtil nu, har været holdets manglende evne til at score. Efter søndagens 1-1-deler med Viborg har Vejle blot noteret sig for sølle fem scoringer.

De manglende mål er til stor frustration for Vejles offensivspiller Arbnor Mucolli.

- Vi er bare ikke skarpe nok i øjeblikket. Vi kommer frem til en masse chancer, men vi skal blive bedre til at få omsat chancerne til mål.

- Vi har nogle kloge og teknisk stærke spillere, og jeg synes, at vores to nye angribere gør det fremragende. Men det er pisse frustrerende, at vi ikke kan få scoret, fortæller Arbnor Mucolli.

Cheftræner for Vejle Peter Sørensen har ligeledes heller ikke været imponeret af de offensive kræfter, men ser dog fremgang trods de manglende mål.

- Havde du spurgt mig for en uge siden, så havde jeg sagt, at spillet på den sidste tredjedel var alt for dårligt. Men i kampen mod Viborg har vi en masse gode individuelle præstationer, der er med til at skabe chancer for os.

- Men vi mangler stadig det sidste. Vi mangler det, der gør, at man får valuta for pengene, nemlig at få bolden i mål.

Allan Sousa er en af de Vejle-spillere, der stadig har sin første scoring i Superligaen til gode i denne sæson. Peter Sørensen er dog ikke bekymret over brasilianerens manglende mål.

- Han spiller godt, både individuelt og med resten af holdet. Det er ærgerligt, at han ikke får omsat sit spil til mål, men det nærmer sig og skal nok komme fra ham, fortæller cheftræner Peter Sørensen.

Vejle får mulighed for at notere sig for flere scoringer, når de på næste søndag skal møde Silkeborg.