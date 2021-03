Vejle og Bengtsson var enige om at droppe kamp mod FCK

- Hvis det var op til mig, havde det bedste måske været ikke at spille den kamp. Det ville være mærkeligt for mig at stå over for mine gode venner og nu gamle holdkammerater i FCK.

Det vakte opsigt, da Vejles Pierre Bengtsson for nylig udtalte til bold.dk, at han ikke var meget for at spille mod FC København, fra hvem han er udlejet til Vejle frem til sommer.

- Det ville være svært at se mig selv spille for et andet hold i Parken, lød det blandt andet fra Bengtsson.

Onsdag var sandhedens time kommet, og det viste sig, at Bengtsson slet ikke var i truppen til kampen mod FCK, som endte med at vinde 2-1 over Vejle.

Efter kampen fortæller Vejle-træner Constantin Galca, at han og Pierre Bengtsson op til kampen aftalte, at det var bedst, at svenskeren ikke skulle i aktion.

- Vi blev enige om, at han ikke skulle spille. Det startede hos spilleren, og jeg var enig, siger en kortfattet Galca efter nederlaget i Parken.

Pierre Bengtssons udtalelser har fået flere Vejle-fans til at stille spørgsmålstegn ved svenskerens loyalitet, men den ligger ifølge Viljormur Davidsen, der onsdag spillede venstreback i stedet for Bengtsson, i Vejle.

- Nu spiller han for Vejle, og jeg ved, at hver gang han spiller, giver han alt for, at vi kan vinde. Det er det, jeg forventer af mine holdkammerater. Jeg oplever, at han giver alt for Vejle, og ellers ville han ikke have været her, siger Viljormur Davidsen.

Jacob Krüger, der er teknisk chef i Vejle, har tidligere slået fast, at der mellem Vejle og FC København ikke var aftalt noget om, at Pierre Bengtsson ikke skulle spille onsdagens opgør i Parken.

FCK-træner Jess Thorup havde dog forberedt sig på, at Bengtsson muligvis ikke startede inde, som han ellers har gjort i Vejles seneste fire superligakampe.

- Vi havde forberedt os på lidt af hvert, som vi altid gør, for vi vidste godt, at de muligvis kunne skifte på flere positioner, siger Jess Thorup, der ikke vil udtale sig om, hvorvidt han har forståelse for, at Pierre Bengtsson ikke var meget for at spille kampen.

- Det har jeg ingen kommentarer til, siger FCK-træneren.

Tilbage i Vejle-lejren tager Viljormur Davidsen, der har spillet i Vejle-trøjen siden 2013, det ikke så tungt, at klubben har hentet konkurrence til hans position.

- Hele min tid i Vejle har jeg haft mange konkurrenter, og til sidst har jeg spillet hver gang. Det er mit mindset, at jeg giver alt, hvad jeg har, og så længe træneren og klubben har brug for mig, så giver jeg alt, understreger Davidsen.

Viljormur Davidsen spillede mod FCK sin kamp nummer 182 for Vejle, og den 29-årige færing blev dermed den udenlandske spiller med flest kampe i klubbens historie.