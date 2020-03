Vejle øger i toppen efter smal hjemmesejr over Køge

Fodboldspillerne fra Vejle forståede at udnytte, at konkurrenterne snublede i forårets premiereweekend i 1. division.

Dermed øgede Vejle afstanden fra førstepladsen i rækken, da de øvrige bejlere alle smed point tidligere i runden.

Viborg spillede fredag 1-1 hjemme mod Hvidovre, mens FC Fredericia lørdag tabte 2-4 ude mod Fremad Amager.

Det hele betyder, at Vejle efter 19 runder topper med 41 point, og Fredericia følger efter med 35 point.

Viborg er syv point efter Vejle, som altså sidder på den ene oprykningsplads til Superligaen.

Hverken Vejle eller HB Køge kunne score i første halvleg, og efter en times spil var stillingen stadig 0-0.

Så modtog Vejles Ylber Ramadani bolden et godt stykke uden for Køges felt.

Den 23-årige albaner tog et par træk, inden han lagde bolden til rette for sin højre fod, og så hamrede han den i mål på et flot langskud, og så var Vejle foran 1-0.

Med et kvarter igen fik ligatopscorer Kjartan Finnbogason en friløber og strøg ned mod Køges mål, men islændingen misbrugte det store tilbud og er dermed stadig noteret for 13 mål i sæsonen.

Vejle pressede på og kom til flere muligheder, men det blev ved 1-0 efter en hæsblæsende afslutning, hvor gæsterne var tæt på dybt inde i tillægstiden.

Vendsyssel FC vandt hjemme 2-0 over Roskilde FC, der er bundhold. De tre point sendte Vendsyssel på femtepladsen med 28 point.

Nykøbing FC slog hjemme Skive 4-2.