Vejle-krumtap afviser krise: Vi er ikke langt fra point

Vejle har blot hentet et enkelt point i Superligaen i de seneste fem kampe efter lørdagens 0-2-nederlag til FC Midtjylland.

Selvom udviklingen kan synes en anelse foruroligende, så afviser Vejle-forsvareren Mads Greve, at der er krise.

- Nej, det er der ikke, men det lyder ikke godt. Vi skal til at have nogle point på kontoen. Vi skal ikke smide håndklædet i ringen. Vi skal bare derudaf, siger Greve.

- Der er ikke lang vej til, at vi kan få nogle point igen. Det er ikke fordi, vi spiller hverken meget dårligere eller bedre, end da vi hev point ind. Det er dog ligegyldigt, at vi egentlig spiller fint, så længe vi ikke får noget ud af det.

- Der er mange gode ting at tage med, men det er klart, at det klinger lidt hult, når man efter fem kampe kun har hentet et point.

I lørdagens nederlag på eget græs til FC Midtjylland var Greve uheldig at begå straffespark.

Det blev dog først dømt efter et langt VAR-tjek og efterfølgende et skærm-tjek af kampens dommer Morten Krogh.

Umiddelbart har Mads Greve ikke de store protester til, at hans aktion blev takseret til et straffespark.

- Det må der være, nu hvor de har set den igennem. Det var ellers min klare fornemmelse, at jeg fik prikket den til hjørnespark.

- Jeg synes, jeg prikkede bolden før kontakten. Nu har jeg ikke set billederne, men det har dommerne, så jeg går ud fra, at det var rigtigt dømt, siger Greve.

Vejle indtager ottendepladsen med 14 point efter 11 spillerunder, hvilket svarer til halvdelen af grundspillet.