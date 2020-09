Vejle-krumtap: Vi skal løfte os for at vinde superligakampe

Vejle var mandag aften tilbage i Superligaen efter en enkelt sæson i 1. division, men det blev langt fra et drømmecomeback, da holdet fra Nørreskoven blev sendt hjem fra Ceres Park i Aarhus med et nederlag på 2-4.

Nederlaget kom på baggrund af en meget svag indsats i første halvleg, som holdets forsvarsspiller Mads Greve da heller ikke var tilfreds med. Vejle var bagud 0-2, men kunne sagtens have været yderligere bagud.

Greve mener, at hvis holdet skal gøre sig forhåbninger om at vinde fodboldkampe i Superligaen, må takterne fra første halvleg ikke gentage sig.

- Første halvleg var jo vanvittig skidt. Vi kunne ikke holde i bolden, vi kunne ikke sætte et pres, og vi løb bare for os selv.

- Det var overhovedet ikke godt nok, og jeg ved ikke, hvad vi egentlig havde tænkt os der, for det var i hvert fald ikke det, vi havde aftalt.

- Det er altid noget, at det blev bedre i anden halvleg, men igen så kan vi ikke spille sådan en første halvleg, for så vinder vi ingen fodboldkampe, siger Mads Greve.

I den anden lejr var AGF-træner David Nielsen godt tilfreds med sit hold, og han giver sig selv skylden for, at Vejle kom ind i kampen med reduceringerne til 1-3 og 2-3 i slutfasen.

- Den eneste grund til, at den her kamp ændrede karakter, var, at jeg efter 65 minutter tog mig den luksus at skifte ud, for der skulle det kunne lade sig gøre at vinde den her kamp uanset hvad.

- Det blev rodet og ikke særlig kønt, og derfor var det et fantastisk tidspunkt, at Benjamin (Hvidt, red.) valgte at score sit første mål for os til 4-2, siger David Nielsen.

Mads Greve er tilfreds med, at vejlenserne fik vist lidt moral med de to reduceringer i anden halvleg, men han følte aldrig for alvor, at de rødblusede kom tæt på udligningen.

- Vi kommer jo bedre med i anden halvleg, og vi fik også reduceret.

- Herefter ville vi gerne lægge det sidste tryk, men det fik vi aldrig rigtig gjort, og det blev endeligt ødelagt af AGF's mål til 4-2, konstaterer Greve.

Vejle har nu seks dage til at komme sig ovenpå den uheldige premiere, inden holdet spiller sæsonens første hjemmekamp på søndag, når Sønderjyske kommer på besøg.