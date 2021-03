Vejle-kreatør maner til besindighed efter sejr

Vejle er efter søndagens sejr mod OB nu pludselig kun et point fra en placering blandt de seks øverste i Superligaen, der giver adgang til mesterskabsslutspillet.

Samtidig har oprykkerklubben skabt et godt hul til Lyngby, der ellers virkelig er begyndt at røre på sig under nedrykningsstregen med tre sejre på stribe.