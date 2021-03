Vejle-komet er i tvivl om landsholdsvalg

- Jeg træffer et valg ud fra, hvad der er bedst for min udvikling som fodboldspiller. På nuværende tidspunkt er jeg med U21-landsholdet, og jeg fokuserer bare på at gøre det godt her. Så må vi tage det til den tid, hvis jeg bliver udtaget til de forskellige landshold, siger Faghir.

Wahid Faghir er en del af den danske U21-landsholdstrup, som torsdag tager hul på EM-slutrunden.

Vejletopscoreren fortæller, at han ikke føler sig presset til at tage en beslutning på nuværende tidspunkt.

- Jeg føler mig ikke presset, og det er mit eget valg i sidste ende. Lige nu passer det bedst at spille for Danmark, så det er derfor, jeg spiller her. På nuværende tidspunkt har Danmark de bedste muligheder for mig, siger angriberen.

Talentchef i DBU Flemming Berg har tidligere udtalt, at man ikke vil love Faghir noget for at overtale ham til at spille for Danmark fremfor Afghanistan.

Det Afghanske Fodboldforbund har heller ikke lovet angriberen noget, og det er han egentlig godt tilfreds med, understreger han.

- Man skal gøre sig fortjent til at spille på landsholdet, og hvis jeg er god nok, bliver jeg udtaget. Jeg føler ikke, jeg skal have nogen særbehandling. Jeg er ikke blevet lovet noget som helst fra nogen af landsholdene.

På ungdomsniveau har Wahid Faghir repræsenteret Danmark på U16-, U17- og U18-landsholdene.

Danmark spiller første kamp i EM-gruppespillet mod Frankrig torsdag klokken 21.