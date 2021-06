Vejle køber sin nye træner hos Superliganedrykker

44-årige Carit Falch afløser Constantin Galca, der efter gensidig aftale forlod Vejle efter sæsonen.

Tidligere i sin karriere har Carit Falch blandt andet været træner for Litauens U21-landshold og den cypriotiske klub Enosis Neon Paralimni FC. Han har også været en del af FC Nordsjællands ungdomsakademi.

- Carit Falch har færdigheder og klare kompetencer, der taler ind i Vejle Boldklubs strategi, siger sportschef Johan Sandahl i en pressemeddelelse.

- Vejle Boldklub ønsker en klar sammenhæng og endnu stærkere synergi mellem vores dygtige talentakademi og 3F Superliga-holdet. Samtidig kender Carit gennem sit virke i udlandet til at håndtere et omklædningsrum, der har et internationalt snit.

Carit Falch ser frem til at begynde i sit nye job.

- Vejle Boldklub er en traditionsklub, der de senere år virkelig har hævet overliggeren for de muligheder, som klubben har kunnet række ud efter. Jeg er glad for, og stolt over, at komme til Nørreskoven, og jeg ser Vejle Boldklub og jeg selv som et rigtig godt match.

Carit Falch overtog i november 2020 trænerroret i Lyngby på midlertidig basis, fordi cheftræner Christian Nielsen havde fået en kraftig hjernerystelse. Kort før jul overtog han trænerposten permanent. På det tidspunkt lå klubben til nedrykning.

I begyndelsen havde Carit Falch fin succes. Med en mere aggressiv og bolddominerende spillestil begyndte Lyngby pludselig at vinde fodboldkampe og æde sig ind på holdene foran sig.

I en periode var der optræk til sensationel overlevelse i Superligaen, men luften gik ud af ballonen til sidst. Lyngby tabte flere kampe i træk, og den 9. maj kom dødsstødet, da klubben tabte til AC Horsens.

I Vejle Boldklub bliver Carit Falch den første danske træner i flere år. Siden udenlandske ejere overtog klubben i 2016 har svenske Andreas Alm, italienske Adolfo Sormani og rumænske Constantin Galca været trænere i klubben.

- Vejle Boldklub har gennem sin nye rejse excelleret ved at finde trænere, der kunne flytte klubben fra, hvor den er til, hvor vi ønsker, den skal hen, siger Johan Sandahl, der peger på Carit Falchs kendskab til Superligaen som en positiv ting.

Carit Falch møder truppen første gang den 18. juni, hvor spillerne møder ind og går i gang med forberedelserne til den nye sæson.