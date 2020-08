Vejles nye midtbanespiller fælder her Cristiano Ronaldo under en kamp ved VM i 2018.

Vejle køber iransk landsholdsspiller til midtbanen

Vejle Boldklub har været forbi russiske Rostov for at hente forstærkning forud for den kommende superligasæson.

Torsdag har vejlenserne købt Saeid Ezatolahi fri af den russiske klub og udstyret ham med en treårig kontrakt. Det skriver superligaklubben på sin hjemmeside.

Saeid Ezatolahi spiller på den defensive midtbane, og han er en del af det iranske landshold, som han har repræsenteret 28 gange.

Teknisk chef Jacob Krüger forventer, at iraneren vil være en forstærkning i oprykkerklubben fra første øjeblik.

- Han er en spiller som har nogle klare og markante kvaliteter, vi tror på, Vejle Boldklub kan dyrke, udvikle og profitere af i Superligaen.

- Jeg ser Saeid Ezatolahi som en forstærkning og som en klog spiller, der vil stemple ind Superligaen med det samme. Samtidig har Saeid en alder, hvor potentialet også kan forløses til gavn for Vejle Boldklubs strategi, siger Krüger.

Saeid Ezatolahi er 23 år gammel. Under VM-slutrunden i Rusland i 2018 fik han to kampe for Iran efter at have siddet over med karantæne i iranernes første gruppekamp.

Midtbaneslideren var i en kort periode tilknyttet Atletico Madrids ungdomsafdeling. Nu glæder han sig til at træne og spille i Nørreskoven.

- Vejle Boldklub har udvist stor interesse, og jeg vil spille for en klub, der tror på mine kvaliteter og ser mig som en vigtig brik på holdet. Så det vil jeg vise over for mine holdkammerater og klubbens fans.

- Samtidig ved jeg, at klubben har et stærkt udviklingsmiljø og en træner, der vil teknisk fodbold. Så jeg ser frem til at vise mit værd i den røde trøje og gøre mig fortjent til den respekt, som gode fodboldkampe aftvinger, siger iraneren.

Vejle indleder superligasæsonen 14. september med en udekamp mod AGF.