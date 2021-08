Vejle-juvel venter på det helt rette tilbud

Helt naturligt har det skabt interesse for ham blandt større klubber, men Faghir, der fyldte 18 år i torsdags, har ikke travlt med at komme afsted. Han venter på, at det rigtige tilbud kommer.

- Hvis det rigtige tilbud ikke kommer, så bliver jeg her. Jeg skal et sted hen, hvor jeg kan udvikle mig.

- Selv om jeg udvikler mig her i Vejle, så vil jeg et sted hen, hvor jeg kan udvikle mig endnu mere, blive presset endnu mere og forhåbentlig komme et sted hen, hvor jeg kan få noget spilletid, slår Faghir fast.

Den unge angriber foretrækker ikke nogen ligaer over andre, men slår fast, at han tager ud for at være seniorspiller og ikke ungdomsspiller.

- Jeg har ikke tænkt på nogen specifik liga. Hvis tingene er gode, og der bliver lavet en god plan for mig, så er jeg ligeglad med, hvilken klub det er.

- Det er selvfølgelig seniorfodbold, som jeg går efter, nu hvor jeg har spillet det en hel sæson sidste år. Jeg føler, jeg er en seniorspiller og ikke en ungdomsspiller, siger han.

Vejles cheftræner, Carit Falch, er godt klar over, at det ombejlede talent snart kan være fortid, men slår fast, at det afhænger af hans præstationer.

Her blev det senest søndag til en god en af slagsen, hvor Faghir scorede til 2-1 i opgøret mod Brøndby, som endte 2-2.

- Jeg tænker ikke rigtig over, hvad det her ender med. Det kommer jo rigtig meget an på hans præstationer.

- For klubberne er ude og kigge nu, hvor de kigger på, hvordan han performer, og så er det jo lige det, der bliver tungen på vægtskålen, hvorvidt han skal videre, eller om han bliver i Vejle, siger Falch.

Skulle Faghir blive solgt, fortæller Vejle-træneren, at en afløser for ham ikke er klar med det samme.

- For at være helt ærlig har vi ikke en afløser på plads for ham. Vi er selvfølgelig i gang med at kigge, og der er fuld knald på.

- Vi skal finde den rette, og det er jo ekstra vigtigt, når det er ham, som skal score vores mål, siger Falch, som kom til Vejle fra Lyngby inden den nye sæson.