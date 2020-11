Vejle indstiller jagt på forstærkning til ramt offensiv

- Vi har kigget, og vi kan godt finde nogle, der måske kunne forstærke os, men vi har vurderet, at det vil være for svært at få en, som vi kan nå at få i form på så kort tid.

- Derfor kommer vi ikke til at gøre noget på denne side af nytår, siger Jacob Krüger.

B.T. skrev for nylig, at den tidligere Premier League-angriber Collin Quaner har besøgt Vejle Boldklub, men den historie vil Jacob Krüger ikke kommentere på.

I skrivende stund er blot 17-årige Wahid Faghir Vejles eneste rigtige angriber, og søndag gjorde stortalentet positivt opmærksom på sig selv ved at score sit første superligamål i 1-1-kampen mod FC Nordsjælland.

Wahid Faghir jubler over sin scoring i Danmarks bedste række og er godt klar over, at Vejle er ganske afhængige af ham for tiden.

- Selvfølgelig er der et pres på mig, når der ikke er så mange alternativer, men det tænker jeg ikke over. Jeg skal bare fortsætte med at gøre mit bedste.

- Jeg fik ikke scoret i de første kampe, men det gjorde jeg nu, og det var dejligt. Forhåbentlig er det den første af mange, siger Wahid Faghir.

Vejle-træner Constantin Galca glæder sig over, at Wahid Faghir fik hul på bylden, men savner også alternativer.

- Det var rigtig vigtigt for ham at få scoret, selvom han godt kunne have scoret flere, men han spillede godt og arbejdede hårdt for holdet. Han har en god personlighed og stor kvalitet som fodboldspiller.

- Wahid er en dygtig og ung angriber, men på sigt har vi brug for endnu en angriber, lyder det fra Galca.

Transfervinduet åbner igen til januar, og her forventer Jacob Krüger at hente en angriber ind.

- Til januar skal vi ud og se, om vi kan finde noget til at supplere Wahid. Han er en af Superligaens mest spændende angribere, men han er selvfølgelig kun 17.

- Vi har ikke så meget bredde på toppen, så det er klart, at vi til januar skal kigge efter noget offensivt, siger Jacob Krüger.

Vejle har efter søndagens pointdeling i Farum hæderlige 14 point efter otte kampe.