Vejle hyrer Peter Sørensen som ny cheftræner

Han afløser Carit Falch, der for en uge siden blev fyret efter blot fem kampe i spidsen for holdet.

Peter Sørensen var fra 2006 til 2008 assistenttræner i Vejle, og han var denne gang klubbens klare førsteprioritet, fastslår direktør Henrik Tønder.

- Peter Sørensen er en dygtig træner, der kan sit håndværk og sin metier. Samtidig er Peter en klar og tydelig leder, der sikrer, at alle i en spillertrup ved, hvad opgaven er for gruppen, og hvilke forventninger der gennem dette er til den enkelte.

- Peter har gennem sit virke som træner altid holdt en god og stærk relation til Vejle Boldklub, og vi mærker hos Peter Sørensen en grundlæggende forståelse af, hvad Vejle Boldklub er, bygger på og skal udvikles til, siger Henrik Tønder i en pressemeddelelse.

Vejle er sidst i Superligaen med et point efter seks kampe, men Sørensen skal mere end blot redde holdet fra nedrykning.

- Den stærke forståelse og dybe indsigt tror vi på, giver vores nye cheftræner muligheden for ikke bare at sikre vores eksistens i Danmarks bedste fodboldrække, men også over tid at etablere Vejle Boldklub fast i 3F Superligaen, siger Henrik Tønder.

Peter Sørensen understreger, at han har store forventninger til samarbejdet.

- Vejle Boldklub har, som jeg også har nævnt tidligere, det største uforløste potentiale i dansk fodbold. Det er min klare mening. Det, at jeg nu som cheftræner for lov til at arbejde med og bidrage til en udvikling i en positiv retning af samme potentiale, ser jeg som en stor mulighed.

Fortiden i og forbindelserne til Vejle Boldklub giver Sørensen særligt gode forudsætninger for at lykkes, mener han selv.

- Man kan groft sagt sige, at jeg har ventet 13 år på det her job, siger Sørensen med reference til sin afsked som assistenttræner i 2008.

48-årige Peter Sørensen har onsdag første træning som cheftræner i Vejle.

Sørensen har blandt andet perioder som superligatræner i AGF, Silkeborg og Hobro IK med i bagagen.