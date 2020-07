Artiklen: Vejle giver succestræner et år mere

Vejle giver succestræner et år mere

Cheftræner Constantin Galca har fået sin kontrakt med Vejle forlænget efter at have sikret oprykning.

Han har i denne sæson ført Vejle op i Superligaen, og nu får han også mulighed for at stå i spidsen for holdet i landets bedste fodboldrække.

Constantin Galca har fået forlænget sin kontrakt med den jyske traditionsklub, så den nu løber frem til næste sommer.

Det oplyser Vejle på sin hjemmeside.

- Constantin Galca har leveret det, der var målsætningen for sæsonen - nemlig oprykning til 3F Superligaen, siger Vejle-direktør Henrik Tønder på hjemmesiden.

- Vi er tilfredse med Galca og hele trænerteamets indsats. Derfor var det vores naturlige prioritet at forlænge aftalen med Galca for den kommende sæson.

Den 48-årige rumæner kom til klubben i marts 2019. Hans kontrakt stod til at udløbe efter lørdagens kamp mod Fremad Amager i 1. division.

Galca har tidligere stået i spidsen for blandt andre Espanyol og Steaua Bukarest.

Han har desuden en lang karriere som spiller bag sig. I mange år gjorde han sig i Spanien, hvor han tørnede ud for Mallorca, Espanyol, Villarreal, Zaragoza og Almeria.

Vejle sikrede i sidste uge billetten til Superligaen som det eneste hold i denne sæson og slutter som sikker vinder af landets næstbedste række. Inden sidste runde lørdag er holdet ni point foran Viborg på andenpladsen.