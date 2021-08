Vejle-fyring overraskede Falch: Jeg har været mig selv

Carit Falch blev tirsdag fyret som cheftræner i Vejle Boldklub. Meldingen fra ledelsen var kort og kontant på et møde efter træning - resultaterne har ikke været gode nok.

Det medgiver den nu jobløse træner, men fyringen kom alligevel bag på ham.

- Jeg er overrasket, men det er sådan, fodboldverdenen er. Den er barsk.

- Jeg har selv tidligere sagt, at der er lang snor til trænerne i Danmark, men det var ikke tilfældet for mig. Det var meningen, jeg skulle bygge noget nyt op, men det kan man jo ikke nå på så kort tid, siger han.

Carit Falch blev hentet til Vejle forud for denne sæson, efter at han i sidste sæson havde gjort det godt som træner i Lyngby Boldklub, og han mener ikke, at han har gjort noget, der kunne overraske Vejle-ledelsen.

- De fik den, de købte. Jeg har været Carit - et positivt menneske og en team player. Jeg er kommet med præcis det koncept og den tilgang til træningen og spillerne, som jeg står for. Derfor går jeg ud af situationen med oprejst pande.

- Jeg skal selvfølgelig lige sluge den, for den rammer hårdt, men jeg har allerede fået mange gode beskeder fra mine nærmeste og kolleger, som har betonet, at jeg ikke kan gøre andet end at være mig selv.

- Jeg er et positivt menneske, og jeg havde ikke været der, hvor jeg er i dag, hvis ikke jeg kommer ovenpå igen lynhurtigt, siger Carit Falch.

Dermed er han også klar til at kaste sig over nye opgaver i fodboldverdenen, forsikrer han.

Han medgiver samtidig, at han i bagklogskabens klare lys måske skulle være blevet i Lyngby, hvor det trods nedrykning fra Superligaen gik godt i sidste sæson.

- Jeg græd den morgen, jeg skulle fortælle Lyngby, at jeg tog væk. Det gjorde jeg, fordi jeg havde meget stærke følelser for klubben, selv om jeg var der kort tid. Det var en familie.

- Jeg tog chancen med et nyt og superspændende projekt, og i bagklogskabens lys kan man sige, at det var forkert. Men jeg tog den beslutning, som jeg synes, var rigtig i situationen, siger Carit Falch.

Carit Falch har tidligere været U21-landstræner i Litauen og cheftræner for den cypriotiske klub Enosis Neon Paralimniou.