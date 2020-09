Vejle-forsvarer vil blive oppe: Vi står stærkere end sidst

Fire gange i dette årtusind er det ikke lykkedes Vejle Boldklub at blive i Superligaen efter en oprykning, men måske kan femte gang blive lykkens gang.

Og sejren over Sønderjyske har givet blod på tanden hos Vejle-forsvareren Mads Greve, som hurtigt ønsker at få skabt afstand til nedrykningsstregen.

- Jeg håber, at det her er startskuddet til, at vi kan bevæge os lidt væk, siger Greve.

Han er dog godt klar over, at Vejle-spillerne ikke kan forvente præstationer som i sejren over Sønderjyske hver eneste gang, og derfor kræver han også særligt en solid defensiv base fremover.

- Vi skal have en kompakt base. Det er fundamentet for, at vi kan blive oppe, siger Mads Greve.

Overordnet set vurderer han, at Vejle denne gang er bedre rustet til at undgå en nedrykning, og det skyldes blandt andet en stor bredde i truppen.

- Jeg synes, vi står stærkere denne gang, end da vi rykkede op sidst. Vi har flere spillere nu, som har prøvet det før, og så er truppen meget bredere denne gang.

- Vores bænk kunne lige så godt spille. Det er bare positivt for os, og det kommer os til gode længere hen i sæsonen, siger han.

Mads Greves vurdering møder opbakning fra anfører Jacob Schoop, som hæfter sig ved klar forbedring i forhold til sæsonens første kamp, der gav et nederlag mod AGF.

- Allerede i dag viser vi langt større klasse end sidst. Vi vil få udfald i løbet af sæsonen, men præstationer som denne giver tro og håb på tingene, fortæller Schoop.

- Som vi spiller i dag er Sønderjyske et hold, som vi kan måle os med, siger Schoop.

Vejle har tre point efter de to første spillerunder i Superligaen. I næste runde venter FC København.