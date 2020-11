Vejle-forsvarer er træt af at lukke mange mål ind

Vejle måtte søndag igen gå fra banen uden at have holdt buret rent, da mandskabet hjemme tabte 0-2 til Brøndby.

- Det irriterer mig grænseløst. Det er en træls statistik som forsvarsspiller. Det er klart, at vi altid gerne vil holde clean sheet, og det har vi ikke gjort nok, siger Greve.

Vejle indkasserede to gange i søndagens nederlag, og begge mål ærgrer forsvarsspilleren.

- Det var nogle dumme mål. Det var også nogle mål, som vi sagtens kunne afværge. Jeg synes ikke, de vadede i chancer, men vi manglede lige den sidste afklarethed i nogle situationer.

- Det skal vi have rettet op på, for det er nøglen til at kunne få nogle flere point. Men vi vil også gerne angribe, så det handler om for os at finde den rette balancegang.

Om de mange indkasserede scoringer i sidste ende kan bringe Vejles overlevelse i fare, er ikke noget Greve spekulerer på.

- Jeg tænker ikke på, hvorvidt det kan bringe os i nedrykningsfare eller ej.

- Vi kigger hverken på top-6 eller nedrykning. Det handler om at holde fokus på træningen, og vi træner godt.

Vejles anfører, Jacob Schoop, er heller ikke bekymret for, om den kedelige tendens kan koste pladsen i landets bedste række.

- Vi ligger solidt placeret (på sjettepladsen, red.) og har præsteret godt. Vi har fokus på at få så mange point som muligt, og det skal vi blive ved med, siger Schoop.

- Vi har været godt med i alle kampe i sæsonen, og mod Brøndby spillede vi lige op med et hold, som er blandt de tre-fire bedste i Danmark, og det giver selvtillid.