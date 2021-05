Vejle fejrer overlevelse: Fansenes støtte hjalp meget

Det var selvsagt masser af forløsning at spore i Vejle-lejren, og holdets offensive es Allan Sousa var da også en glad mand efter kampen.

Vejle sikrede sig søndag en ny sæson i Superligaen, da holdet på hjemmebane vandt 4-2 over Sønderjyske i Superligaens nedrykningsspil.

- Jeg er meget glad på holdets vegne, og for at klubben kan blive i Superligaen.

- Det var en fortjent sejr, og vi spillede en flot kamp. Selv om vi havde nogle dårlige perioder, hvor Sønderjyske udlignede, kom vi tilbage og fik scoret.

- Fansenes støtte hjalp os meget, og vi er glade for at blive oppe, siger brasilianske Sousa.

Den brasilianske kreatør stod selv for to af Vejles scoringer og lagde op til et mål i sejren.

- Jeg plejer at sige, at jeg er parat til at dø på banen, hvis det er det, der kræves.

- Jeg vil gøre alt for at vinde, og jeg vil hjælpe mine holdkammerater, alt det jeg kan.

Holdets cheftræner, Constantin Galca, var også en glad og lettet mand efter 4-2-sejren.

- Den her sejr var vigtig for os og hjælper os med at fortsætte videre ad den vej, vi er gået.

- Nu skal vi se fremad og holde fokus på de resterende kampe i gruppen, siger den 49-årige rumæner.

Overlevelsen glæder Galca, og selv om han har kontraktudløb i Vejle efter sæsonen, håber han på, at kan fortætte i den jyske traditionsklub.

- Vi har gode faciliteter, gode spillere, og det vil være godt for klubben og mig selv at have noget stabilitet på længere sigt.

- Måske vil jeg være her næste sæson, men Vejle er da min førsteprioritet.

- Måske kommer der en afklaring de næste par dage, siger Galca.